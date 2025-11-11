Военный аналитик опроверг прорыв россиян на Харьковщине

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб/Telegram

Военный аналитик Иван Тимочко заявил, что разговоры о "прорыве" россиян на Харьковщине являются преувеличением. По его словам, враг только появился в "серой зоне", которая находится под огневым контролем обеих сторон.

Об этом Иван Тимочко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 11 ноября.

Аналитик опроверг слухи о прорыве россиян на Харьковщине

Военный аналитик Иван Тимочко заявил, что разговоры о якобы "прорыве" российских войск на Харьковщине — преувеличение.

Эксперт пояснил, что речь идет скорее о появлении российских подразделений в "серой зоне", которая простреливается артиллерией с обеих сторон.

"Если оценивать это как прорыв, то здесь нет каких-то оснований. Это появление противника в "серой зоне" — та территория, которая простреливается артиллерией и беспилотниками. Трудно оценить, какое там количество российских военных.

Дело в том, что для них (россиян. — Ред.) значительно важнее зайти в Купянск-Узловой. Потому что Купянск-Узловой — это огромная железнодорожная станция, и это на самом деле левый берег реки Оскол. Там, где они бы надеялись выстроить логистический хаб и узел", — отметил аналитик.

В то же время Тимочко добавил, что цель россиян — отвлечь внимание от Покровского направления, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, что накануне появилась информация о том, что российские оккупанты якобы прорвали границу в районе Бологовки — так называемой 5-километровой "буферной зоны".

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы российских захватчиков в отношении Донецкой области.

