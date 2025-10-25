Військова медикиня розповіла про дискримінацію в ЗСУ

Військова медикиня Вероніка Стояновська. Фото: кадр з відео

Військова медикиня Вероніка Стояновська стала першою жінкою, яка підписала "Контракт 18–24". Вона розповіла, як стикнулася з дискримінацією під час служби та довела, що жінки гідні свого місця у ЗСУ.

Своєю історією Вероніка Стояновська поділилася на Українському жіночому конгресі, інформують Новини.LIVE.

Військова медикиня про приниження в армії

Військова медикиня й перша жінка, яка підписала "Контракт 18-24" Вероніка Стояновська розповіла про дискримінацію під час служби в армії. Вона зазначила, що стикалась із приниженнями та упередженням, але змогла довести свою професійність у ЗСУ.

Військовослужбовиця розповіла, що хотіла долучитися до армії з 2022 року, але їй усюди відмовляли. Навіть коли бригада надала рекомендаційний лист, дівчині не дозволяли підписати контракт. На базовій підготовці (БЗВП) вона була єдиною дівчиною серед хлопців, які ще не знали війни.

"Рівноправ'я майже немає. Це почалося з 2022 року, коли я намагалася вступити. Це продовжилося, коли вже бригада відправила мені рекомендаційний лист, але не давали підписати контракт.

Дискримінація була страшна. Знущалися морально, знущалися фізично. Смикнути десь в строю, за волосся, смикнути за форму — це було нормально. Тому я вважаю, що в ТЦК та рекрутингових центрах має бути більш прозора система відбору", — зазначила Вероніка Стояновська.

Однак, попри всі перешкоди, Вероніка знайшла свою бригаду й не жалкує.

"Моя бригада — це найкраща, напевно, для мене бригада. Я дуже рада, що я потрапила саме до них. Я рада, що в мене були відмови. До мене моя бригада дуже добре ставиться", — резюмувала військова медикиня.

