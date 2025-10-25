Военный медик рассказала о дискриминации в ВСУ

Военный медик Вероника Стояновская. Фото: кадр из видео

Военный медик Вероника Стояновская стала первой женщиной, которая подписала "Контракт 18-24". Она рассказала, как столкнулась с дискриминацией во время службы и доказала, что женщины достойны своего места в ВСУ.

Своей историей Вероника Стояновская поделилась на Украинском женском конгрессе, информируют Новини.LIVE.

Военный медик об унижении в армии

Военный медик и первая женщина, которая подписала "Контракт 18-24" Вероника Стояновская рассказала о дискриминации во время службы в армии. Она отметила, что сталкивалась с унижениями и предубеждением, но смогла доказать свой профессионализм в ВСУ.

Военнослужащая рассказала, что хотела присоединиться к армии с 2022 года, но ей всюду отказывали. Даже когда бригада предоставила рекомендательное письмо, девушке не позволяли подписать контракт. На базовой подготовке (БЗВП) она была единственной девушкой среди ребят, которые еще не знали войны.

"Равноправия почти нет. Это началось с 2022 года, когда я пыталась поступить. Это продолжилось, когда уже бригада отправила мне рекомендательное письмо, но не давали подписать контракт.

Дискриминация была страшная. Издевались морально, издевались физически. Дернуть где-то в строю, за волосы, дернуть за форму — это было нормально. Поэтому я считаю, что в ТЦК и рекрутинговых центрах должна быть более прозрачная система отбора", — отметила Вероника Стояновская.

Однако, несмотря на все препятствия, Вероника нашла свою бригаду и не жалеет.

"Моя бригада — это лучшая, наверное, для меня бригада. Я очень рада, что я попала именно к ним. Я рада, что у меня были отказы. Ко мне моя бригада очень хорошо относится", — резюмировала военный медик.

