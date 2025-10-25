Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Війська РФ завдали масованих ударів по Запоріжжю — деталі

Війська РФ завдали масованих ударів по Запоріжжю — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 08:53
Оновлено: 08:53
Запорізька область під вогнем — 391 БпЛА та 231 артобстріл
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Упродовж останньої доби територія Запорізької області зазнала 634 ударів з боку російських військ, внаслідок чого 63-річний чоловік отримав поранення в Василівському районі. В області зафіксовано десятки обстрілів із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії, а також повідомлення про численні пошкодження житла й інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в офіційному Telegram-каналі у суботу, 25 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Масований обстріл Запорізької області

За даними адміністрації, ворог здійснив 7 авіаційних ударів по населених пунктах Успенівка, Новоуспенівське, Веселе та Нове Запоріжжя. Крім того, 391 БпЛА (переважно модифікацій FPV) атакували серію сіл: Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Плавні та інші, тоді як 5 обстрілів із РСЗВ спрямовано на територію Степового, Малої Токмачки і Щербаків. Артилерійські удари — 231 раз — припали на такі місця, як Степногірськ, Гуляйполе, Чарівне та Білогір’я.

Війська РФ завдали масованих ударів по Запоріжжю — деталі - фото 1
Допис Федорова у Telegram. Фото: скриншот

"63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожого обстрілу Василівського району", — зазначив Іван Федоров.

За словами очільника ОВА, надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, і місцеві служби вже розпочали оцінку збитків та ліквідацію наслідків. Він закликав мешканців бути готовими до тривоги, укриття та евакуації за потреби, а також наголосив на важливості міжнародної підтримки для відбудови регіону.

Нагадаємо, що внаслідок нічного ракетного удару по Києву 25 жовтня в місті спалахнули пожежі, під час яких постраждала щонайменше одна людина, про що раніше повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше ми також інформували, що під час чергової атаки пошкоджено будівлю дитячого садка в Дніпровському районі, а вісім киян отримали поранення різного ступеня тяжкості, рятувальники продовжують перевірку місць влучань.

Запоріжжя обстріли дрони атака ракетний удар Запорізька ОВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації