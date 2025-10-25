Запорізька область під вогнем — 391 БпЛА та 231 артобстріл

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Упродовж останньої доби територія Запорізької області зазнала 634 ударів з боку російських військ, внаслідок чого 63-річний чоловік отримав поранення в Василівському районі. В області зафіксовано десятки обстрілів із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії, а також повідомлення про численні пошкодження житла й інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в офіційному Telegram-каналі у суботу, 25 жовтня.

Масований обстріл Запорізької області

За даними адміністрації, ворог здійснив 7 авіаційних ударів по населених пунктах Успенівка, Новоуспенівське, Веселе та Нове Запоріжжя. Крім того, 391 БпЛА (переважно модифікацій FPV) атакували серію сіл: Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Плавні та інші, тоді як 5 обстрілів із РСЗВ спрямовано на територію Степового, Малої Токмачки і Щербаків. Артилерійські удари — 231 раз — припали на такі місця, як Степногірськ, Гуляйполе, Чарівне та Білогір’я.

Допис Федорова у Telegram. Фото: скриншот

"63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожого обстрілу Василівського району", — зазначив Іван Федоров.

За словами очільника ОВА, надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, і місцеві служби вже розпочали оцінку збитків та ліквідацію наслідків. Він закликав мешканців бути готовими до тривоги, укриття та евакуації за потреби, а також наголосив на важливості міжнародної підтримки для відбудови регіону.

Нагадаємо, що внаслідок нічного ракетного удару по Києву 25 жовтня в місті спалахнули пожежі, під час яких постраждала щонайменше одна людина, про що раніше повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше ми також інформували, що під час чергової атаки пошкоджено будівлю дитячого садка в Дніпровському районі, а вісім киян отримали поранення різного ступеня тяжкості, рятувальники продовжують перевірку місць влучань.