Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Войска РФ нанесли массированные удары по Запорожью — детали

Войска РФ нанесли массированные удары по Запорожью — детали

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 08:53
обновлено: 09:22
Запорожская область под огнем - 391 БпЛА и 231 артобстрел
Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

За последние сутки территория Запорожской области подверглась 634 ударам со стороны российских войск, в результате чего 63-летний мужчина получил ранения в Васильевском районе. В области зафиксированы десятки обстрелов с применением авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также сообщения о многочисленных повреждениях жилья и инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в официальном Telegram-канале в субботу, 25 октября.

Реклама
Читайте также:

Массированный обстрел Запорожской области

По данным администрации, враг совершил 7 авиационных ударов по населенным пунктам Успеновка, Новоуспеновское, Веселое и Новое Запорожье. Кроме того, 391 БпЛА (преимущественно модификаций FPV) атаковали серию сел: Кушугум, Беленькое, Степногорск, Плавни и другие, тогда как 5 обстрелов из РСЗО направлено на территорию Степного, Малой Токмачки и Щербаков. Артиллерийские удары — 231 раз — пришлись на такие места, как Степногорск, Гуляйполе, Чаривное и Белогорье.

Війська РФ завдали масованих ударів по Запоріжжю — деталі - фото 1
Сообщение Федорова в Telegram. Фото: скриншот

"63-летний мужчина ранен в результате вражеского обстрела Васильевского района", — отметил Иван Федоров.

По словам главы ОГА, поступило 33 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, и местные службы уже начали оценку ущерба и ликвидацию последствий. Он призвал жителей быть готовыми к тревоге, укрытию и эвакуации при необходимости, а также подчеркнул важность международной поддержки для восстановления региона.

Напомним, что в результате ночного ракетного удара по Киеву 25 октября в городе вспыхнули пожары, во время которых пострадал по меньшей мере один человек, о чем ранее сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее мы также информировали, что во время очередной атаки повреждено здание детского сада в Днепровском районе, а восемь киевлян получили ранения различной степени тяжести, спасатели продолжают проверку мест попаданий.

Запорожье обстрелы дроны атака ракетный удар Запорожская ОВА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации