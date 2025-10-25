Запорожская область под огнем - 391 БпЛА и 231 артобстрел

Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

За последние сутки территория Запорожской области подверглась 634 ударам со стороны российских войск, в результате чего 63-летний мужчина получил ранения в Васильевском районе. В области зафиксированы десятки обстрелов с применением авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также сообщения о многочисленных повреждениях жилья и инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в официальном Telegram-канале в субботу, 25 октября.

Массированный обстрел Запорожской области

По данным администрации, враг совершил 7 авиационных ударов по населенным пунктам Успеновка, Новоуспеновское, Веселое и Новое Запорожье. Кроме того, 391 БпЛА (преимущественно модификаций FPV) атаковали серию сел: Кушугум, Беленькое, Степногорск, Плавни и другие, тогда как 5 обстрелов из РСЗО направлено на территорию Степного, Малой Токмачки и Щербаков. Артиллерийские удары — 231 раз — пришлись на такие места, как Степногорск, Гуляйполе, Чаривное и Белогорье.

Сообщение Федорова в Telegram. Фото: скриншот

"63-летний мужчина ранен в результате вражеского обстрела Васильевского района", — отметил Иван Федоров.

По словам главы ОГА, поступило 33 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, и местные службы уже начали оценку ущерба и ликвидацию последствий. Он призвал жителей быть готовыми к тревоге, укрытию и эвакуации при необходимости, а также подчеркнул важность международной поддержки для восстановления региона.

Напомним, что в результате ночного ракетного удара по Киеву 25 октября в городе вспыхнули пожары, во время которых пострадал по меньшей мере один человек, о чем ранее сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее мы также информировали, что во время очередной атаки повреждено здание детского сада в Днепровском районе, а восемь киевлян получили ранения различной степени тяжести, спасатели продолжают проверку мест попаданий.