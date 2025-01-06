У Києві поховали науковця Ігоря Зиму — новини України

Прощання з Ігорем Зимою та Олесею Сокур у Києві. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

У загиблого українського науковця Ігоря Зими, якого разом із дружиною в новорічну ніч 1 січня вбила атака російських шахедів, торік на війні загинув прийомний син, а восени ракетна атака РФ пошкодила також і його лабораторію. Проте науковець не вірив у фатуми та цілком по-філософськи ставився до смерті.

Про це Новини.LIVE розповів товариш та колега Ігоря Зими Микола Макарчук, професор кафедри фізіології та анатомії КНУ ім. Т. Шевченка.

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За його словами, вони познайомилися ще у студентські часи та дружили майже півстоліття. Відтак Миколі Макарчуку складно підбирати слова:

"Це була дуже велика, тепла та щира людина. І коли зустрічаєш таких людей, з якими можна пройти все життя, це надзвичайно цінно. Науковці, як і артисти, мають поміж собою певні конкурентні стосунки. Ми з Ігорем Григоровичем працювали на одному полі, але у нас ніколи не було цього відчуття. Він був дуже толерантним, чужі успіхи сприймав позитивно, а до недоліків ставився дуже поблажливо. Неймовірно талановита і розумна людина. Дуже важко зрозуміти й прийняти, що його більше немає".

Торік в Ігоря Григоровича на війні загинув прийомний син Андрій, а восени уламками збитих російських ракет було пошкодили і його лабораторію.

"Війна забрала всю родину, і сприйняти все це нам, науковцям, дуже складно. Справді, у лабораторії Ігоря Григоровича повилітали вікна. Але він був налаштований дуже по-філософськи. Він сприймав цей світ абсолютно адекватно. Не можу сказати, що боявся смерті. Ми багато разів говорили про це, і такого відчуття у нього не було. І це навіть не фатум, бо його смерть — це цілеспрямоване знищення, яке проти нас веде країна-терористка. І якби не було війни РФ проти України — не було б і цих фатумів".

Востаннє Микола Макарчук бачив Ігоря Зиму за три-чотири дні до його загибелі.

"Ігор Григорович спустився до мене на перший поверх, ми говорили про наші майбутні дослідження. Досі не можу усвідомити, що його немає. Останні роки ми ж часто працювали онлайн, і у мене таке враження, що ось він десь є, зателефонує мені або знову включиться. Але, на жаль, життя побудоване інакше", — підсумував професор.

Нагадаємо, подружжя Ігоря Зиму та його дружину Олесю Сокур поховали на Байковому кладовищі 6 січня 2026 року. Науковці загинули у себе вдома через атаку російських дронів на Київ у новорічну ніч 1 січня.

А за словами ректора КНУ Володимира Бугрова, з 2024 року, початку війни РФ проти України, загинуло вже понад 220 людей, пов'язаних із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

