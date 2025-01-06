Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Война забрала всю семью — детали о гибели ученого arrow

Война забрала всю семью — детали о гибели ученого

6 января 2025 17:23
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
В Киеве похоронили ученого Игоря Зиму — новости Украины
Прощание с Игорем Зимой и Олесей Сокур в Киеве. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

У погибшего украинского ученого Игоря Зимы, которого вместе с женой в новогоднюю ночь 1 января убила атака российских шахедов, в прошлом году на войне погиб приемный сын, а осенью ракетная атака РФ повредила также и его лабораторию. Однако ученый не верил в фатумы и вполне по-философски относился к смерти.

Об этом Новини.LIVE рассказал товарищ и коллега Игоря Зимы Николай Макарчук, профессор кафедры физиологии и анатомии КНУ им. Т. Шевченка.

Читайте также:

По его словам, они познакомились еще в студенческие времена и дружили почти полвека. Поэтому Николаю Макарчуку сложно подбирать слова:

"Это был очень большой, теплый и искренний человек. И когда встречаешь таких людей, с которыми можно пройти всю жизнь, это очень ценно. Между учеными, как и между артистами, есть определенные конкурентные отношения. Мы с Игорем Григорьевичем работали на одном поле, но у нас никогда не было этого ощущения. Он был очень толерантным, чужие успехи воспринимал положительно, а к недостаткам относился очень снисходительно. Невероятно талантливый и умный человек. Очень трудно понять и принять, что его больше нет".

В прошлом году у Игоря Григорьевича на войне погиб приемный сын Андрей, а осенью обломками сбитых российских ракет была повреждена и его лаборатория:

"Война забрала всю семью, и воспринять все это нам, ученым, очень сложно. Действительно, в лаборатории Игоря Григорьевича повылетали окна. Но он был настроен очень по-философски. Он воспринимал этот мир абсолютно адекватно. Не могу сказать, что боялся смерти. Мы много раз говорили об этом, и такого ощущения у него не было. И это даже не фатум, потому что его смерть — это целенаправленное уничтожение, которое против нас ведет страна-террорист. И если бы не было войны РФ против Украины – не было бы и этих фатумов".

В последний раз Николай Макарчук видел Игоря Зиму за три-четыре дня до его гибели.

"Игорь Григорьевич спустился ко мне на первый этаж, мы говорили о наших будущих исследованиях. До сих пор не могу осознать, что его нет. Последние годы мы же часто работали онлайн, и у меня такое впечатление, что вот он где-то есть, позвонит мне или снова включится. Но, к сожалению, жизнь построена иначе", — подытожил профессор.

Напомним, супругов Игоря Зиму и его жену Олесю Сокур похоронили на Байковом кладбище 6 января 2026 года. Ученые погибли у себя дома из-за атаки российских дронов на Киев в новогоднюю ночь 1 января.

А по словам ректора КНУ Владимира Бугрова, с 2024 года, начала войны РФ против Украины, погибло уже более 220 человек, связанных с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

 

 

 

 

 

 

Киев война в Украине війна атака Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 Стало известно, какую технику РФ уничтожили бойцы НГУ в праздники

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

17:50 Опасный период в 2025 году — когда доллар может взлететь в цене

17:42 Тепло возвращается — Диденко дала прогноз погоды на завтра

17:37 Подозрение получил руководитель тюрьмы РФ, где пытают пленных ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:34 Укргидрометцентр порадовал прогнозом погоды на завтра

17:27 Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле

Эксклюзив

17:23 Война забрала всю семью — детали о гибели ученого

17:19 Суд в РФ над пленными — освобожденный боец рассказал о пытках

17:18 Двое подростков пытались переправить уклониста через Тису

17:58 Стало известно, какую технику РФ уничтожили бойцы НГУ в праздники

17:50 Опасный период в 2025 году — когда доллар может взлететь в цене

17:42 Тепло возвращается — Диденко дала прогноз погоды на завтра

17:37 Подозрение получил руководитель тюрьмы РФ, где пытают пленных ВСУ

17:34 Укргидрометцентр порадовал прогнозом погоды на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:27 Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле

Эксклюзив

17:23 Война забрала всю семью — детали о гибели ученого

17:19 Суд в РФ над пленными — освобожденный боец рассказал о пытках

17:18 Двое подростков пытались переправить уклониста через Тису

17:18 Эвакуация из-под обстрелов — НПУ вывезла семью из Константиновки

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья