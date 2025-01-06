В Киеве похоронили ученого Игоря Зиму — новости Украины

Прощание с Игорем Зимой и Олесей Сокур в Киеве. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

У погибшего украинского ученого Игоря Зимы, которого вместе с женой в новогоднюю ночь 1 января убила атака российских шахедов, в прошлом году на войне погиб приемный сын, а осенью ракетная атака РФ повредила также и его лабораторию. Однако ученый не верил в фатумы и вполне по-философски относился к смерти.

Об этом Новини.LIVE рассказал товарищ и коллега Игоря Зимы Николай Макарчук, профессор кафедры физиологии и анатомии КНУ им. Т. Шевченка.

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По его словам, они познакомились еще в студенческие времена и дружили почти полвека. Поэтому Николаю Макарчуку сложно подбирать слова:

"Это был очень большой, теплый и искренний человек. И когда встречаешь таких людей, с которыми можно пройти всю жизнь, это очень ценно. Между учеными, как и между артистами, есть определенные конкурентные отношения. Мы с Игорем Григорьевичем работали на одном поле, но у нас никогда не было этого ощущения. Он был очень толерантным, чужие успехи воспринимал положительно, а к недостаткам относился очень снисходительно. Невероятно талантливый и умный человек. Очень трудно понять и принять, что его больше нет".

В прошлом году у Игоря Григорьевича на войне погиб приемный сын Андрей, а осенью обломками сбитых российских ракет была повреждена и его лаборатория:

"Война забрала всю семью, и воспринять все это нам, ученым, очень сложно. Действительно, в лаборатории Игоря Григорьевича повылетали окна. Но он был настроен очень по-философски. Он воспринимал этот мир абсолютно адекватно. Не могу сказать, что боялся смерти. Мы много раз говорили об этом, и такого ощущения у него не было. И это даже не фатум, потому что его смерть — это целенаправленное уничтожение, которое против нас ведет страна-террорист. И если бы не было войны РФ против Украины – не было бы и этих фатумов".

В последний раз Николай Макарчук видел Игоря Зиму за три-четыре дня до его гибели.

"Игорь Григорьевич спустился ко мне на первый этаж, мы говорили о наших будущих исследованиях. До сих пор не могу осознать, что его нет. Последние годы мы же часто работали онлайн, и у меня такое впечатление, что вот он где-то есть, позвонит мне или снова включится. Но, к сожалению, жизнь построена иначе", — подытожил профессор.

Напомним, супругов Игоря Зиму и его жену Олесю Сокур похоронили на Байковом кладбище 6 января 2026 года. Ученые погибли у себя дома из-за атаки российских дронов на Киев в новогоднюю ночь 1 января.

А по словам ректора КНУ Владимира Бугрова, с 2024 года, начала войны РФ против Украины, погибло уже более 220 человек, связанных с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.