Попри війну у театрі імені Франка у Києві розпродані всі квитки на чотири місяці наперед

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Фото: Суспільне Культура

Попри війну Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві розпродав всі квитки на вистави на чотири місяці наперед. Цей театральний бум є феноменом, який будуть ще довго вивчати.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив гендиректор театру та колишній міністр культури Євген Нищук.

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Євген Нищук каже, що фінансові показники театру збільшені приблизно у двадцять п'ять разів. Всі квитки розкуплені на чотири місяці і майже немає квитків на закордонні вистави театру у європейських містах.

"Я б назвав це феноменом, який будуть ще довго досліджувати театрознавці, критики та аналітики ще тривалий час, бо це феномен українського театру під час війни. Він показав, що саме цей вид мистецтва, енергію якого можна відчути відразу в залі, і він вкрай потрібен для нашої стійкості, для нашої надії, для віри в те, що ми обов'язково все подолаємо переможемо", — зазначив Нищук.

Гендиректор театру додав, що це є свідченням того, що ми маємо вірити в свої Збройні сили України, вірити в театр і вірити в життя.

Раніше повідомлялось, що директор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, залишився на посаді. Для його звільнення потрібна ухвала слідчого судді.

На тлі скандалу у Києві відбулася низка мітингів проти насильства та домагань у театрах.