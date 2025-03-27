Несмотря на войну в театре имени Франко в Киеве распроданы все билеты на четыре месяца вперед

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Фото: Суспільне Культура

Несмотря на войну Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко в Киеве распродал все билеты на спектакли на четыре месяца вперед. Этот театральный бум является феноменом, который будут еще долго изучать.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил гендиректор театра и бывший министр культуры Евгений Нищук.

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Евгений Нищук говорит, что финансовые показатели театра увеличены примерно в двадцать пять раз. Все билеты раскуплены на четыре месяца и почти нет билетов на зарубежные спектакли театра в европейских городах.

"Я бы назвал это феноменом, который будут еще долго исследовать театроведы, критики и аналитики еще долгое время, потому что это феномен украинского театра во время войны. Он показал, что именно этот вид искусства, энергию которого можно почувствовать сразу в зале, и он крайне необходим для нашей устойчивости, для нашей надежды, для веры в то, что мы обязательно все преодолеем и победим", — отметил Нищук.

Гендиректор театра добавил, что это является свидетельством того, что мы должны верить в свои Вооруженные силы Украины, верить в театр и верить в жизнь.

Ранее сообщалось, что директор Молодого театра Андрей Белоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, остался на должности. Для его увольнения требуется постановление следственного судьи.

На фоне скандала в Киеве состоялся ряд митингов против насилия и домогательств в театрах.