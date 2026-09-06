Фантоми зафіксували 7012 порушень за шість днів — Вигівський

Іван Вигівський. Фото: Facebook/Іван Вигівський

В Україні минув перший тиждень після повернення на дороги спеціальних патрульних автомобілів "Фантомів". За перші шість днів роботи три такі авто, які патрулюють Київ та Київську область, в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.

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Які порушення виявляють патрульні на дорогах

За словами Вигівського, повернення "Фантомів" має посилити превентивну роботу та допомогти зменшити кількість порушень швидкості, які є однією з основних причин ДТП із загиблими та постраждалими.

Пост Вигівського. Фото: скриншот

Зокрема, спецавтомобілі зафіксували випадки перевищення швидкості на 50 км/год і більше. Крім того, за шість днів екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які проїхали на заборонений сигнал світлофора, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або створили аварійну ситуацію.

Вигівський наголосив, що запуск "Фантомів" є лише одним із заходів для підвищення безпеки на дорогах. Нацполіція також опрацьовує можливість збільшення кількості таких автомобілів та їхнього запуску в інших регіонах України.

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"Посилюємо превентивну роботу та розраховуємо на підтримку народними депутатами України законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР", — зазначив голова Нацполіції.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 31 серпня на дороги України повернулися "Фантоми" — спеціальні патрульні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Спочатку три такі авто працюють у Києві та Київській області, а згодом їх планують залучити й в інших регіонах.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 вересня у Кам’янському між поліцейськими та місцевими мешканцями стався конфлікт. Під час інциденту службовий автомобіль поліції, рухаючись заднім ходом, наїхав на чоловіка, який лежав на асфальті. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували.