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Главная Новости дня Выгивский: Фантомы за неделю зафиксировали более 7 тыс. нарушений

Выгивский: Фантомы за неделю зафиксировали более 7 тыс. нарушений

Ua ru
6 сентября 2026 17:23
Фантомы зафиксировали 7012 нарушений за шесть дней — Выгивский
Иван Выгивский. Фото: Facebook/Иван Выгивский

В Украине прошла первая неделя после возвращения на дороги специальных патрульных автомобилей "Фантомов". За первые шесть дней работы три таких автомобиля, патрулирующих Киев и Киевскую область, в автоматическом режиме зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский, передает Новини.LIVE.

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Какие нарушения выявляют патрульные на дорогах

По словам Выгивского, возвращение "Фантомов" должно усилить превентивную работу и помочь сократить количество нарушений скоростного режима, которые являются одной из основных причин ДТП со смертельным исходом и пострадавшими.

Выгивский: Фантомы за неделю зафиксировали более 7 тыс. нарушений - фото 1
Пост Выговского. Фото: скриншот

В частности, спецавтомобили зафиксировали случаи превышения скорости на 50 км/ч и более. Кроме того, за шесть дней экипажи патрульной полиции остановили 55 водителей, которые проехали на запрещающий сигнал светофора, пересекли двойную сплошную линию, выехали на встречную полосу или создали аварийную ситуацию.

Выговский подчеркнул, что запуск «Фантомов» — лишь одна из мер по повышению безопасности на дорогах. Нацполиция также рассматривает возможность увеличения количества таких автомобилей и их запуска в других регионах Украины.

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"Усиливаем превентивную работу и рассчитываем на поддержку народных депутатов Украины в отношении законодательных инициатив, которые должны усилить ответственность за систематические нарушения ПДД", — отметил глава Нацполиции.

Как сообщали Новини.LIVE, с 31 августа на дороги Украины вернулись "Фантомы" — специальные патрульные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Сначала три таких автомобиля работают в Киеве и Киевской области, а впоследствии их планируют задействовать и в других регионах.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 сентября в Каменском между полицейскими и местными жителями произошел конфликт. Во время инцидента служебный автомобиль полиции, двигаясь задним ходом, наехал на мужчину, который лежал на асфальте. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

ДТП Киев авария полиция Киевская область автомобиль
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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