Міністерство культури не надало дозволу Андрію Данилку на виїзд за кордон, тому концерти будуть перенесені

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко, який відомий всім українцям в образі завзятої провідниці Вєрки Сердючки, оголосив, що концерти у Європі будуть відкладені. Проте квитки на концерти все ще залишаються дійсними.

Офіційна заява Данилка опублікована в Instagram.

Читайте також:

Чому артиста не випустили з України

Повідомлення про перенесення концерту. Фото: Скриншот

Згідно із заявою Андрія Данилко, Міністерство культури України раптово припинило видачу дозволів на перетинання кордону. Причому артист та його група подали всі документи заздалегідь, але так і не отримали листа для супроводу через кордон.

Тому концерти у Лондоні, Аліканте, Мюнхені та Празі переносяться на інший час, який про який буде повідомлено додатково. Всі квитки на концерти залишаються дійсними.

Раніше стало відомо, що в Україні змінили правила виїзду за кордон для митців та медійників. У Міністерстві культури пояснили, чи зможе гурт Ziferblat поїхати до Швейцарії, аби взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

Також у березні в Україні почали працювати нові правила перетину кордону для ще однієї категорії громадян. Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, можуть виїхати з країни тільки на загальних підставах.