Министерство культуры не предоставило разрешения Андрею Данилко на выезд за границу, поэтому концерты будут перенесены

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко, который известен всем украинцам в образе задорной проводницы Верки Сердючки, объявил, что концерты в Европе будут отложены. Однако билеты на концерты все еще остаются действительными.

Официальное заявление Данилко опубликовано в Instagram.

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Сообщение о переносе концерта. Фото: Скриншот

Согласно заявлению Андрея Данилко, Министерство культуры Украины внезапно прекратило выдачу разрешений на пересечение границы. Причем артист и его группа подали все документы заранее, но так и не получили письма для сопровождения через границу.

Поэтому концерты в Лондоне, Аликанте, Мюнхене и Праге переносятся на другое время, о котором будет сообщено дополнительно. Все билеты на концерты остаются действительными.

Ранее стало известно, что в Украине изменили правила выезда за границу для художников и медийщиков. В Министерстве культуры объяснили, сможет ли группа Ziferblat поехать в Швейцарию, чтобы принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2025".

Также в марте в Украине начали работать новые правила пересечения границы для еще одной категории граждан. Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, могут выехать из страны только на общих основаниях.