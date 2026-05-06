Відстрочка за гроші: нардеп запропонував новий принцип бронювання

Сергій Нагорняк.

Проблема недоукомплектувань бригад ЗСУ залишається актуальною. Примусова мобілізація неефективна. Аби покращити ситуацію із залученням людей до війська, варто по-новому підійти до питань щодо економічного бронювання та видачі довідок про інвалідність.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк, передає Новини.LIVE.

Які зміни запропонував нардеп

За словами Нагорняка, чимало чоловіків, які не мають бронювання, ховаються від працівників ТЦК та СП, не йдуть до військкомату й не оновлюють дані.

"Зрозуміло, що рано чи пізно ЗСУ, Сухопутні війська змушені будуть якимось чином діяти. Кількість категорій заброньованих чоловіків на кожному підприємстві переглядатимуть: як відсоток тих, кого можна забронювати", — зазначив нардеп.

На його думку, дотягнутися до ухилянтів, які ховаються по підвалах чи у квартирах, представники військкомату могли б, якби прийшли на підприємство особисто. Щоправда, тут є нюанс: потрібно визначатися, де людина потрібна найбільше — на підприємстві чи для захисту України.

Довідки про інвалідність Нагорняк запропонував обнулити:

"Єдиний виняток зробити для людей, які від 2014 року воювали та після поранення отримали інвалідність. Цю категорію людей не чіпати, а всі інші категорії перевірити на профпридатність, тому що ні для кого не секрет, що 98% цих довідок куплені".

Він вважає, що ті, хто раніше купив довідку про інвалідність, навряд чи долучаться до ЗСУ — скоріше знову придбають фальшивий документ, абр уникнути служби. Оптимальним варіантом для таких громадянам є економічне бронювання. Можна створити спецрахунок, на який надходитимуть гроші від заброньованих, а потім скерувати ці кошти на проведення мотиваційної рекрутингової кампанії, щоб люди, які самостійно приходять на службу, могли одразу отримати першу оплату: від п'яти до десяти тисяч доларів.

"Нехай платять "у білу" і спокійно пересуваються Україною та виїжджають за її межі. А ті, хто такої можливості не має, але має бажання йти захищати країни, повинен мати хорошу мотивацію від держави", — заявив Нагорняк.

Він визнав, що такий підхід може викликати в суспільства обурення (мовляв, служать лише бідні), але наразі ситуація аналогічна: ті, хто мав змогу відкупитися, ходить по ресторанах, їздить на дорогих автівках, займається у спортзалах.

"Ми ж усі прекрасно бачимо чоловіків на вулицях, які не мають інвалідності, просто купили документи. Треба все це ліквідувати. Як є "місячник" добровільної здачі зброї, так само і тут, але з розумною і достатньо недешевою опцією оплатити свою відстрочку офіційно. У подальшому ж за ці гроші намагатися через рекрутинг залучати людей до ЗСУ", — підсумував нардеп.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливих підприємствах, мають право на бронювання. Щоправда, військовозобов'язаний, який потрапляє до навчального центру та проходить базову військовову підготовку, уже вважається військовослужбовцем. Надати такому громадянину бронювання неможливо.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що для оформлення інвалідності проходити ВЛК не треба. Правознавці зазначають: медогляд навпаки може призвести до проблем, якщо людину визнають придатною до служби в тилових підрозділах. Інвалідність — привід для отримання відстрочки.