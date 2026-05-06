Отсрочка за деньги: нардеп предложил новый принцип бронирования

Сергей Нагорняк. Фото: rada.gov.ua

Проблема недоукомплектования бригад ВСУ остается актуальной. Принудительная мобилизация неэффективна. Чтобы улучшить ситуацию с привлечением людей в армию, стоит по-новому подойти к вопросам экономического бронирования и выдачи справок об инвалидности.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк, передает Новини.LIVE.

Какие изменения предложил нардеп

По словам Нагорняка, многие мужчины, которые не имеют бронирования, скрываются от работников ТЦК и СП, не идут в военкомат и не обновляют данные.

"Понятно, что рано или поздно ВСУ, Сухопутные войска вынуждены будут каким-то образом действовать. Количество категорий забронированных мужчин на каждом предприятии будут пересматривать: как процент тех, кого можно забронировать", — отметил нардеп.

По его мнению, дотянуться до уклонистов, которые прячутся по подвалам или в квартирах, представители военкомата могли бы, если бы пришли на предприятия лично. Правда, здесь есть нюанс: нужно определяться, где человек нужен больше всего — на предприятии или для защиты Украины.

Справки об инвалидности Нагорняк предложил обнулить:

"Единственное исключение сделать для людей, которые с 2014 года воевали и после ранения получили инвалидность. Эту категорию людей не трогать, а все остальные категории проверить на профпригодность, потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок куплены".

Он считает, что те, кто ранее купил справку об инвалидности, вряд ли присоединятся к ВСУ — скорее снова приобретут фальшивый документ, чтобы избежать службы. Оптимальным вариантом для таких граждан является экономическое бронирование. Можно создать спецсчет, на который будут поступать деньги от забронированных, а затем направить эти средства на проведение мотивационной рекрутинговой кампании, чтобы люди, которые самостоятельно приходят на службу, могли сразу получить первую оплату: от пяти до десяти тысяч долларов.

"Пусть платят "в белую" и спокойно передвигаются по Украине и выезжают за ее пределы. А те, кто такой возможности не имеет, но имеет желание идти защищать страну, должен иметь хорошую мотивацию от государства", — заявил Нагорняк.

Он признал, что такой подход может вызвать у общества возмущение (мол, служат только бедные), но сейчас ситуация аналогичная: те, кто имел возможность откупиться, ходит по ресторанам, ездит на дорогих машинах, занимается в спортзалах.

"Мы же все прекрасно видим мужчин на улицах, которые не имеют инвалидности, просто купили документы. Надо все это ликвидировать. Как есть "месячник" добровольной сдачи оружия, так же и здесь, но с разумной и достаточно недешевой опцией оплатить свою отсрочку официально. В дальнейшем же за эти деньги пытаться через рекрутинг привлекать людей в ВСУ", — подытожил нардеп.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что военнообязанные, которые работают на критически важных предприятиях, имеют право на бронирование. Правда, военнообязанный, который попадает в учебный центр и проходит базовую военную подготовку, уже считается военнослужащим. Предоставить такому гражданину бронирование невозможно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что для оформления инвалидности проходить ВВК не надо. Правоведы отмечают: медосмотр наоборот может привести к проблемам, если человека признают пригодным к службе в тыловых подразделениях. Инвалидность — повод для получения отсрочки.