Українцям можуть дати відстрочку від мобілізації після повернення з-за кордону

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити правила надання відстрочки від мобілізації для українців, які повертаються в Україну. Документ передбачає внесення змін до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Авторами є нардепи Сергій Козир, Євгеній Брагар, Руслан Горбенко, Віталій Войцехівський та Георгій Мазурашу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Нардепи пропонують змінити умови мобілізації після повернення з-за кордону

Законопроєкт має врегулювати питання відстрочки від призову під час мобілізації для громадян України, які повертаються до країни.

Наразі на сайті Верховної Ради оприлюднено інформацію про реєстрацію документа та його назву. Текст законопроєкту й пояснювальна записка поки відсутні, тому конкретні умови та терміни можливої відстрочки поки що невідомі.

Документ мають опрацювати в комітеті, після цього має відбутися розгляд у парламенті. Якщо нардепи підтримають його, то далі мають підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

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Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують надати військовозобов’язаним чоловікам відстрочку від мобілізації на перший рік після народження дитини. Відстрочка може діяти від дня народження немовляти до моменту, коли йому виповниться один рік. Автори законопроєкту пояснюють ініціативу необхідністю участі батька у догляді за дитиною та підтримки матері після пологів.

Крім того, парламенту пропонують надати одному з батьків право на відстрочку, якщо другий постійно проживає за кордоном або перебуває там щонайменше 90 днів протягом року. Ініціатори пояснюють це необхідністю захистити дітей, які фактично залишаються в Україні з одним із батьків. Також законопроєкт передбачає зміни для ТЦК, зокрема щодо перевірки підстав для відстрочки через державні реєстри.