Украинцам могут предоставить отсрочку от мобилизации после возвращения из-за границы

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации для украинцев, возвращающихся в Украину. Документ предусматривает внесение изменений в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Авторами являются народные депутаты Сергей Козырь, Евгений Брагар, Руслан Горбенко, Виталий Войцеховский и Георгий Мазурашу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Депутаты предлагают изменить условия мобилизации после возвращения из-за границы

Законопроект призван урегулировать вопрос отсрочки от призыва во время мобилизации для граждан Украины, возвращающихся в страну.

На данный момент на сайте Верховной Рады опубликована информация о регистрации документа и его названии. Текст законопроекта и пояснительная записка пока отсутствуют, поэтому конкретные условия и сроки возможной отсрочки пока неизвестны.

Документ должен быть рассмотрен в комитете, после чего состоится его обсуждение в парламенте. Если народные депутаты поддержат его, то далее его должны подписать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

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Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают предоставить военнообязанным мужчинам отсрочку от мобилизации на первый год после рождения ребенка. Отсрочка может действовать со дня рождения младенца до момента, когда ему исполнится один год. Авторы законопроекта обосновывают инициативу необходимостью участия отца в уходе за ребенком и поддержки матери после родов.

Кроме того, парламенту предлагают предоставить одному из родителей право на отсрочку, если второй постоянно проживает за границей или находится там не менее 90 дней в течение года. Инициаторы объясняют это необходимостью защитить детей, которые фактически остаются в Украине с одним из родителей. Также законопроект предусматривает изменения для ТЦК, в частности касательно проверки оснований для отсрочки через государственные реестры.