Студент заборгував вишу 173 тисячі гривень — яке рішення ухвалив суд

Будівля Львівського окружного адміністративного суду. Фото: adm.lv.court.gov.ua

Студент військового коледжу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вирішив кинути навчання, однак не відшкодував вишу витрати на своє утримання в період здобуття освіти. Аби стягнути з курсанта борг, представник зазначеного університету звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 28 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, студент наприкінці жовтня 2023 року подав рапорт про відрахування з навчального закладу за власним бажанням. Згідно з контрактом, він мав відшкодувати університету 173 тисячі гривень, однак не зробив цього.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що контракт, який свого часу підписав курсант, передбачав, що той у разі розірвання договору має відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання. Згідно із рішенням суду, зі студента стягнуть 173 тисячі гривень заборгованості. Щоправда, наразі судове рішення ще не набуло законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

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