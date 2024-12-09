Студент задолжал вузу 173 тысячи гривен — какое решение принял суд

Здание Львовского окружного административного суда. Фото: adm.lv.court.gov.ua

Студент военного колледжа Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба решил бросить обучение, однако не возместил вузу расходы на свое содержание в период получения образования. Чтобы взыскать с курсанта долг, представитель указанного университета обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд вынес 28 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, студент в конце октября 2023 года подал рапорт об отчислении из учебного заведения по собственному желанию. Согласно контракту, он должен был возместить университету 173 тысяч гривен, однако не сделал этого.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что контракт, который в свое время подписал курсант, предусматривал, что тот в случае расторжения договора должен возместить расходы по содержанию во время учебы. Согласно решению суда, со студента взыщут 173 тысячи гривен задолженности. Правда, на данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, во Львове вынесли приговор коллаборанту. Житель Донецкой области воевал на стороне окупантов.

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