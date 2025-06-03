Курсант після відрахування не сплатив вишу заборгованість — як його покарав суд

Курсанти військового вишу. Фото ілюстративне: ACC

У Львові судили курсанта, який порушив умови контракту. Після відрахування хлопець не відшкодував ВНЗ витрати на своє утримання під час навчання.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 24 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, від серпня по жовтень 2024 року фігурант навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Після відрахування він не сплатив вишу заборгованість. На момент розгляду позову сума боргу сягнула майже 58 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Суд зобов'язав його відшкодувати Харківському національному університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба 57,9 тисячі гривень. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна було оскаржити. Наразі ж він уже набув законної сили.

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