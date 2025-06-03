Курсант после отчисления не оплатил вузу задолженность — как его наказал суд

Курсанты военного вуза. Фото иллюстративное: ACC

Во Львове судили курсанта, который нарушил условия контракта. После отчисления парень не возместил вузу расходы на свое содержание во время обучения.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд принял 24 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, с августа по октябрь 2024 года фигурант учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. После отчисления он не оплатил вузу задолженность. На момент рассмотрения иска сумма долга достигла почти 58 тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Суд обязал его возместить Харьковскому национальному университету Воздушных сил имени Ивана Кожедуба 57,9 тысячи гривен. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно было обжаловать. Сейчас же он уже вступил в законную силу.

Напомним, на Полтавщине военнослужащий дважды совершил СОЧ. За содеянное он проведет в тюрьме более пяти лет.

Также мы сообщали, что женщина, которая имеет вторую группу инвалидности вышла замуж за военнообязанного, потому что хотела помочь ему выехать за границу. Ее оштрафовали.