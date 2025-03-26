Студент після відрахування порушив умови контракту — як його покарав суд

Будівля Львівського окружного адміністративного суду. Фото: adm.lv.court.gov.ua

У Львові курсант, якого відрахували з військової академії, порушив умови контракту. Фігурант не виплатив закладу компенсацію за своє утримання під час навчання.

Про це йдеться в рішенні, яке Львівський окружний адміністративний суд ухвалив у вівторок, 18 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, порушник навчався в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в період від липня до початку грудня 2024 року. Завершити навчання він вирішив за власним бажанням, однак після дострокового розірвання контракту не виплатив навчальному закладу витрати на своє утримання — понад 54 тисячі гривень. Через це представник академії звернувся з позовом до суду.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що курсант має відшкодувати навчальному закладу 54 тисячі 600 гривень, адже під час навчання перебував на державному забезпеченні. Рішення набуде законної сили за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

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