Студент после отчисления нарушил условия контракта — как его наказал суд

Здание Львовского окружного административного суда. Фото: adm.lv.court.gov.ua

Во Львове курсант, которого отчислили из военной академии, нарушил условия контракта. Фигурант не выплатил заведению компенсацию за свое содержание во время обучения.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял во вторник, 18 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, нарушитель учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в период с июля до начала декабря 2024 года. Завершить обучение он решил по собственному желанию, однако после досрочного расторжения контракта не выплатил учебному заведению расходы на свое содержание — более 54 тысяч гривен. Из-за этого представитель академии обратился с иском в суд.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что курсант должен возместить учебному заведению 54 тысячи 600 гривен, ведь во время обучения находился на государственном обеспечении. Решение вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

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