Мінфін назвав умову, за якої можуть зменшити податки після війни

Заступниця міністра фінансів України Світлана Воробей. Фото: Новини.LIVE

Податки для українців зростають протягом усього часу великої війни. Однак, після її закінчення є позитивні прогнози та зменшення відсотка, який забиратиме держава. Попри це чимало залежить від результатів детінізації.

Пояснила ситуацію журналістці Новини.LIVE Анні Сірик заступниця міністра фінансів України Світлана Воробей.

Податки можуть зменшитись після війни, але за однієї умови

На форумі "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи" обговорили питання детінізації. Заступниця міністра фінансів України Світлана Воробей відповіла, чи варто очікувати зменшення рівня опадаткування після війни:

"Вони можуть зменшитись, якщо ми зможемо залучити до оподаткування більше платників податків, які зараз знаходяться в тіні. Ми можемо забезпечити дотримання надходжень не за рахунок підвищення ставок податків, а навпаки зменшити їх за рахунок тих, хто зараз їх не сплачує. Це золоте правило, але як це зробити — дискусія триває".

Водночас детінізація — це довготривалий процес, який насправді ніколи не закінчується.

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"Детінізація буде тривати стільки, скільки існує бізнес, допоки працюватимуть фінансові консультанти, які постійно шукають схеми оптимізації. Ця оптимізація нині переходить межі здорового глузду і економічної ефективності. Коли вона спрямована на пряму несплату податків — це вже називається тінізація. Ця боротьба відбувається не лише в Україні, вона відбувається у всьому світі", — додала заступниця міністра фінансів України.

Як раніше писали Новини.LIVE, податок на спільну нерухомість варто сплачувати вчасно. Співласник забовʼязани й сплачувати за свою частину, наприклад 1/2 або 1/3.

Також журналістам Новини.LIVE вдалось дізнатися, хто з громадян звільнений від податків. Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір за певних умов.