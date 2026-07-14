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Ответ Минфина: снизятся ли налоги после войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 14:09
Минфин назвал условие, при котором после войны могут снизить налоги
Заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей. Фото: Новини.LIVE

Налоги для украинцев растут на протяжении всей Великой войны. Однако после её окончания прогнозируется положительная динамика и снижение доли, которую будет удерживать государство. Несмотря на это, многое зависит от результатов детенизации.

Объяснила ситуацию журналистке Новини.LIVE Анне Сирик заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей.

Налоги могут снизиться после войны, но при одном условии

На форуме "Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы" обсудили вопрос детенизации. Заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей ответила, стоит ли ожидать снижения уровня налогообложения после войны:

"Они могут снизиться, если мы сможем привлечь к налогообложению больше налогоплательщиков, которые сейчас находятся в тени. Мы можем обеспечить поступления не за счет повышения налоговых ставок, а наоборот — снизить их за счет тех, кто сейчас их не платит. Это золотое правило, но как это сделать — дискуссия продолжается".

В то же время детинизация — это длительный процесс, который на самом деле никогда не заканчивается.

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"Детинизация будет продолжаться столько, сколько существует бизнес, пока будут работать финансовые консультанты, которые постоянно ищут схемы оптимизации. Эта оптимизация сейчас выходит за пределы здравого смысла и экономической эффективности. Когда она направлена на прямую неуплату налогов — это уже называется тенизация. Эта борьба происходит не только в Украине, она происходит во всем мире", — добавила заместитель министра финансов Украины.

Как ранее писали Новини.LIVE, налог на совместную недвижимость следует уплачивать своевременно. Совладелец обязан уплачивать налог за свою долю, например 1/2 или 1/3.

Также журналистам Новини.LIVE удалось узнать, кто из граждан освобожден от налогов. Физические лица-предприниматели, работающие по упрощенной системе, могут не платить единый налог и военный сбор при определенных условиях.

Минфин налоги экономика финансы война в Украине
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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