Чи потрібно міняти українські права в ЄС під час захисту — деталі

Автівки їдуть по дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українці, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу, мають право користуватися українськими водійськими посвідченнями. Ці правила є обов’язковими для всіх країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба Департамента консульської служби МЗС України.

Реклама

Читайте також:

Користування водійськими посвідченнями

МЗС України повідомило, що останнім часом до нього надходять звернення від громадян України. Вони стосуютья штрафів у деяких країнах Європи за користування не місцевими, а українськими водійськими посвідченнями.

Допис Департамента консульської служби МЗС України у Facebook. Фото: скриншот

"Ми отримали офіційне роз’яснення від Європейської Комісії: громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну протягом усього періоду дії цього захисту", — наголосило МЗС.

Правила щодо цих водійських посвідчень є обов’язковими для усього ЄС та застосовуються безпосередньо. Європейська Комісія також збирається додатково повідомити країни ЄС щодо застосування правил під час тимчасового захисту для українців. Відомо. що його продовжено до 4 березня 2027 року — варто завжди мати при собі документи, що підтверджують цей статус.

Нагадаємо, що в Європі є багато унікальних автомобільних маршрутів — ознайомтеся із підбіркою маршрутів.

Раніше ми також інформували, що експерти з'ясували: найменш суворі норми щодо водіння в стані алкогольного сп'яніння — в Палау в Мікронезії.