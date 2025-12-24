Чи потрібно міняти українські права в ЄС під час захисту — деталі

Відомо, чи потрібно замінювати українські посвідчення водія в ЄС
Українці, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу, мають право користуватися українськими водійськими посвідченнями. Ці правила є обов’язковими для всіх країн Євросоюзу.
Про це повідомляє пресслужба Департамента консульської служби МЗС України.
Користування водійськими посвідченнями
МЗС України повідомило, що останнім часом до нього надходять звернення від громадян України. Вони стосуютья штрафів у деяких країнах Європи за користування не місцевими, а українськими водійськими посвідченнями.
"Ми отримали офіційне роз’яснення від Європейської Комісії: громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну протягом усього періоду дії цього захисту", — наголосило МЗС.
Правила щодо цих водійських посвідчень є обов’язковими для усього ЄС та застосовуються безпосередньо. Європейська Комісія також збирається додатково повідомити країни ЄС щодо застосування правил під час тимчасового захисту для українців. Відомо. що його продовжено до 4 березня 2027 року — варто завжди мати при собі документи, що підтверджують цей статус.
