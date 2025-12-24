Видео
Известно, нужно ли заменять украинские водительские права в ЕС

Известно, нужно ли заменять украинские водительские права в ЕС

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:00
Нужно ли менять украинские права в ЕС во время защиты - детали
Машины едут по дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцы, которые находятся под временной защитой в странах Европейского Союза, имеют право пользоваться украинскими водительскими удостоверениями. Эти правила являются обязательными для всех стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

Читайте также:

Пользование водительскими удостоверениями

МИД Украины сообщил, что в последнее время к нему поступают обращения от граждан Украины. Они касаются штрафов в некоторых странах Европы за пользование не местными, а украинскими водительскими удостоверениями.

Чи визнають водійські права з України визнають у всіх країнах ЄС - фото 1
Сообщение Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook. Фото: скриншот

"Мы получили официальное разъяснение от Европейской Комиссии: граждане Украины, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена в течение всего периода действия этой защиты", — отметил МИД.

Правила относительно этих водительских удостоверений являются обязательными для всего ЕС и применяются непосредственно. Европейская Комиссия также собирается дополнительно уведомить страны ЕС по применению правил во время временной защиты для украинцев. Известно. что она продлена до 4 марта 2027 года — стоит всегда иметь при себе документы, подтверждающие этот статус.

Напомним, что в Европе есть много уникальных автомобильных маршрутов — ознакомьтесь с подборкой маршрутов.

Ранее мы также информировали, что эксперты выяснили: наименее строгие нормы по вождению в состоянии алкогольного опьянения — в Палау в Микронезии.

Европейский союз МИД водительское удостоверение ЕС водитель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
