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Відомий волонтер з Японії може покинути Україну — у чому причина

18 січня 2025 17:20
Ольга Антоновська - редактор
Японський волонтер Фумінорі Цучіко може покинути Україну
Фумінорі Цучіко. Фото: Укрінформ
Ольга Антоновська - редактор

Відомий волонтер з Японії Фумінорі Цучіко заявив, що може покинути Україну. Чоловік з початку великої війни безплатно годує харків'ян, але зараз не може отримати посвідку на тимчасове або постійне перебування в Україні.

Про це Фумінорі Цучіко написав у Facebook в п'ятницю, 17 січня.

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Як зазначив відомий японський волонтер Фумінорі Цучіко, ймовірно, йому доведеться покинути Україну, якщо він так і не отримає посвідку на тимчасове або постійне перебування. Чоловік поскаржився, що міграційний офіс у Харкові не приймає його.

"Коли я жартома запитав його (працівника міграційної служби. — Ред.) чи це через те, що я не даю йому хабаря, він засміявся. Піду наступного тижня і заплачу близько 1000 доларів. Ви можете сприймати це серйозно. Тому що це країна, де можливо все", — написав Фумінорі Цучіко.

Фумінорі Цучіко заявив, що може покинути Україну
Допис Фумінорі Цучіко. Фото: скриншот

Він пояснив, що буде змушений повернутись до Польщі, якщо проблема не вирішиться до кінця січня. Відповідно, Фумінорі Цучіко припинить і волонтерську діяльність в Україні.

"Ми допомагаємо Харкову вже три роки, і ось результат. Я повернуся до Польщі. Ми більше не будемо перебувати в країні, де ми навіть не можемо нормально отримати банківську картку для нашої гуманітарної діяльності", — додав волонтер.

Нагадаємо, Фумінорі Цутіко після початку повномасштабного вторгнення почав годувати мешканців Харкова смачними стравами. Щоденного його заклад відвідувало близько пів тисячі людей.

ПриватБанк блокує рахунки деяким волонтерам, які збирають кошти для українських захисників. У банку пояснили, чому змушені йти на такий крок.

Харків хабар Японія Міграційна служба волонтери

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19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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