Японський волонтер Фумінорі Цучіко може покинути Україну

Фумінорі Цучіко. Фото: Укрінформ

Відомий волонтер з Японії Фумінорі Цучіко заявив, що може покинути Україну. Чоловік з початку великої війни безплатно годує харків'ян, але зараз не може отримати посвідку на тимчасове або постійне перебування в Україні.

Про це Фумінорі Цучіко написав у Facebook в п'ятницю, 17 січня.

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Як зазначив відомий японський волонтер Фумінорі Цучіко, ймовірно, йому доведеться покинути Україну, якщо він так і не отримає посвідку на тимчасове або постійне перебування. Чоловік поскаржився, що міграційний офіс у Харкові не приймає його.

"Коли я жартома запитав його (працівника міграційної служби. — Ред.) чи це через те, що я не даю йому хабаря, він засміявся. Піду наступного тижня і заплачу близько 1000 доларів. Ви можете сприймати це серйозно. Тому що це країна, де можливо все", — написав Фумінорі Цучіко.

Допис Фумінорі Цучіко. Фото: скриншот

Він пояснив, що буде змушений повернутись до Польщі, якщо проблема не вирішиться до кінця січня. Відповідно, Фумінорі Цучіко припинить і волонтерську діяльність в Україні.

"Ми допомагаємо Харкову вже три роки, і ось результат. Я повернуся до Польщі. Ми більше не будемо перебувати в країні, де ми навіть не можемо нормально отримати банківську картку для нашої гуманітарної діяльності", — додав волонтер.

Нагадаємо, Фумінорі Цутіко після початку повномасштабного вторгнення почав годувати мешканців Харкова смачними стравами. Щоденного його заклад відвідувало близько пів тисячі людей.

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