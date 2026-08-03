Відновлення миру та лідерство України: у Києві стартувала Нарада послів – 2026

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

В Україні розпочалася Нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ. Першим заходом стало відвідання місця російських ударів на Лук’янівці у Києві. Також дипломати вшанували пам’ять полеглих українських героїв на Майдані Незалежності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Андрія Сибіги у соцмережі X.

Посли на Лук’янівці у Києві 3 серпня 2026 року. Фото: МЗС

У Києві розпочалася Нарада послів – 2026

У понеділок, 3 серпня, український дипломатичний корпус розпочав роботу в межах щорічної Наради послів. Старт заходу відбувся з відвідання місця російських атак на Лук’янівці у Києві, де учасники побачили наслідки ворожих ударів.

Після цього дипломати вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у боротьбі за незалежність України, поклавши квіти на Майдані Незалежності.

До участі у заході також долучився почесний гість — віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Андрій Сибіга зазначив, що для українських послів важливо особисто бачити наслідки російської агресії, адже це допомагає їм представляти Україну на міжнародній арені та доносити правду про війну у світі.

Цьогорічна конференція присвячена ключовим пріоритетам української дипломатії — відновленню миру та посиленню лідерської ролі України у світі. Під час робочих сесій учасники обговорять актуальні питання зовнішньої політики та подальші кроки для захисту інтересів держави на міжнародному рівні.

"Разом з українським дипломатичним корпусом ми розпочали Нараду послів – 2026 з відвідання місця російських ударів на Лук’янівці та вшанування пам’яті наших полеглих героїв на Майдані Незалежності. Нам було приємно, що разом із нами був почесний гість — віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України. Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії", — заявив Андрій Сибіга.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Новини.LIVE інформували, що нещодавно керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна має бути активним архітектором геополітичних процесів у Європі, а не об'єктом впливу інших держав. За його словами, сучасний світ визначають ті, хто формує правила, а не лише військова сила. Також він наголосив, що для збереження суб'єктності Україні необхідно посилювати власний вплив на міжнародній арені.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці липня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском одним із головних пріоритетів стало посилення протибалістичної оборони України. Сторони також обговорили співпрацю у сфері безпеки, польські інвестиції та підтримку України у протидії російській агресії. Окрему увагу приділили безпеці українців, які через війну перебувають у Польщі.