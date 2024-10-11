Мобілізація в Україні — чоловік відмовився від служби через швидкий огляд ВЛК

Чоловік у лікаря. Ілюстративне фото: Freepick

В Закарпатській області чоловік погоджувався на мобілізацію лише після повноцінного медогляду військово-лікарської комісії. Мукачівський міськрайонний суд виніс вирок військовозобов'язаному.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

За даними Мукачівського міськрайонного суду, 16 березня 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для мобілізації. Проте того ж дня закарпатець відмовився отримувати повістку та написав заяву про відмову від служби.

На суді чоловік частково визнав свою провину, пояснивши, що має кілька хронічних захворювань, зокрема проблеми зі шлунком, кишківником, легенями та психічним здоров’ям.

Житель Закарпаття зазначив, що обстеження ВЛК було проведено поверхово і швидко, і хоча він повідомляв лікарів про свої проблеми, конкретних скарг на захворювання не надавав. Після цього військовозобов'язаний не звертався за медичною допомогою до незалежних лікарів, попри наявність договору із сімейним лікарем.

Чоловік також вимагав пройти повторний медичний огляд ВЛК у повному обсязі, адже саме це, за його словами, є причиною відмови від призову.

Рішення суду

Розглянувши матеріали справи, суд не виявив порушень у роботі ВЛК і визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України, засудивши його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області місцевий суд визнав волонтера організації "Народна сила" винним в ухилянні від мобілізації. Проте жорсткого покарання військовозобов'язаний не отримав.

Раніше ми писали, що у Полтавській області суд виніс вирок чоловікові, який категорично відмовився прийняти повістку та пройти мобілізацію.