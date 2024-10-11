Мобилизация в Украине — мужчина отказался от службы из-за быстрого осмотра ВВК

Мужчина у врача. Иллюстративное фото: Freepick

В Закарпатской области мужчина соглашался на мобилизацию только после полноценного медосмотра военно-врачебной комиссии. Мукачевский горрайонный суд вынес приговор военнообязанному.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным Мукачевского горрайонного суда, 16 марта 2023 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным для мобилизации. Однако в тот же день закарпатец отказался получать повестку и написал заявление об отказе от службы.

На суде мужчина частично признал свою вину, объяснив, что имеет несколько хронических заболеваний, в частности проблемы с желудком, кишечником, легкими и психическим здоровьем.

Житель Закарпатья отметил, что обследование ВВК было проведено поверхностно и быстро, и хотя он сообщал врачам о своих проблемах, конкретных жалоб на заболевания не предоставлял. После этого военнообязанный не обращался за медицинской помощью к независимым врачам, несмотря на наличие договора с семейным врачом.

Мужчина также требовал пройти повторный медицинский осмотр ВВК в полном объеме, ведь именно это, по его словам, является причиной отказа от призыва.

Решение суда

Рассмотрев материалы дела, суд не выявил нарушений в работе ВВК и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, приговорив его к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области местный суд признал волонтера организации "Народная сила" виновным в уклонении от мобилизации. Однако жесткого наказания военнообязанный не получил.

Ранее мы писали, что в Полтавской области суд приговорил мужчину, который категорически отказался принять повестку и пройти мобилизацию.