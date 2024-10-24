На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації

Засідання суду. Ілюстративне фото: Судова влада України

У Полтавській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Йому призначили півтора року іспитового терміну.

Про це говориться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

29 квітня 2024 року чоловік прибув до призовної дільниці, де отримав повістку про явку на 7 травня 2024 року. Проте в зазначений день він не з'явився, посилаючись на страх перед службою та відрядження на роботі.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, заявивши, що вже має підтверджену бронь від мобілізації.

Рішення суду

Суд врахував позитивну характеристику обвинуваченого на роботі, відсутність попередніх судимостей та його офіційну зайнятість. Також він не перебуває на обліку у нарколога та психіатра. Чоловіка засудили до 1 року і 6 місяців іспитового терміну.

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram.

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.