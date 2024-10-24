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Отказался от мобилизации и поехал в командировку — как суд наказал мужчину

24 октября 2024 22:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Полтавской области судили мужчину, который отказался от мобилизации
Заседание суда. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Полтавской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Ему назначили полтора года испытательного срока.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

29 апреля 2024 года мужчина прибыл в призывной участок, где получил повестку о явке на 7 мая 2024 года. Однако в указанный день он не явился, ссылаясь на страх перед службой и командировку на работе.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, заявив, что уже имеет подтвержденную бронь от мобилизации.

Решение суда

Суд учел положительную характеристику обвиняемого на работе, отсутствие предварительных судимостей и его официальную занятость. Также он не состоит на учете у нарколога и психиатра. Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Напомним, военнослужащего из Одесской области осудили за распространение секретной информации. Он сфотографировал экран ПВО и выложил его в Telegram.

Также в Одесской области военный оставил службу, потому что хотел помогать больной матери.

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