Суд позбавив волі чоловіка, який відмовився від мобілізації через арешт майна

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Волинській області чоловік отримав бойову повістку, однак ухилився від мобілізації через вилучене у нього майно. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 2024 року мешканця Волині визнали придатним до проходження військової служби в межах мобілізації. Йому було вручено бойову повістку, проте чоловік відмовився виконати вимогу.

Під час судового засідання обвинувачений своєї вини не визнав. Він пояснив, що не прийняв повістку, оскільки держава, на його думку, не виконала зобов’язань перед ним — не повернула майно, вилучене в рамках кримінального провадження, яке стосується його та ще трьох осіб. Це провадження вже тривалий час перебуває на розгляді Броварського міськрайонного суду Київської області. Чоловік заявив, що готовий виконати свій громадянський обов’язок лише після того, як держава виконає свої зобов’язання щодо повернення йому майна.

Суд не задовольнив таку аргументацію, зазначивши, що подібні вимоги не мають юридичного підґрунтя у чинному законодавстві.

Рішення суду

Ковельський міськрайонний суд Волинської області, проаналізувавши обставини справи, дійшов висновку про наявність у діях обвинуваченого складу злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову за мобілізацією. У результаті розгляду суд виніс обвинувальний вирок і призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік відмовився від мобілізації, оскільки "не міг лишити маму саму", яка потребувала догляду, а також чекав бронювання. За це громадянина судили, однак призначили іспитовий термін.

Також ми повідомляли, що на Буковині мобілізували 19-річного хлопця. Однак суд визнач дії ТЦК протиправними та скасував накази про призов хлопця на військову службу.