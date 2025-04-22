Суд лишил свободы мужчину, который отказался от мобилизации из-за ареста имущества

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Волынской области мужчина получил боевую повестку, однако уклонился от мобилизации из-за изъятого у него имущества. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2024 года жителя Волыни признали пригодным к прохождению военной службы в рамках мобилизации. Ему была вручена боевая повестка, однако мужчина отказался выполнить требование.

Во время судебного заседания обвиняемый своей вины не признал. Он пояснил, что не принял повестку, поскольку государство, по его мнению, не выполнило обязательств перед ним - не вернуло имущество, изъятое в рамках уголовного производства, которое касается его и еще трех человек. Это производство уже длительное время находится на рассмотрении Броварского горрайонного суда Киевской области. Мужчина заявил, что готов выполнить свой гражданский долг только после того, как государство выполнит свои обязательства по возврату ему имущества.

Суд не удовлетворил такую аргументацию, отметив, что подобные требования не имеют юридического основания в действующем законодательстве.

Решение суда

Ковельский горрайонный суд Волынской области, проанализировав обстоятельства дела, пришел к выводу о наличии в действиях обвиняемого состава преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва по мобилизации. В результате рассмотрения суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в Харьковской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку "не мог оставить маму одну", которая нуждалась в уходе, а также ждал бронирования. За это гражданина судили, однако назначили испытательный срок.

Также мы сообщали, что на Буковине мобилизовали 19-летнего парня. Однако суд определил действия ТЦК противоправными и отменил приказы о призыве парня на военную службу.