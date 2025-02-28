Юлія Юріна — реакція міграційної служби на скандал з громадянством

Співачка Юлія Юріна. Фото: Instagram/yurina_yuyu

Верховна Рада у серпні 2024 року ухвалила закон, який встановлює тимчасові обмеження для подання та розгляду заяв від росіян для набуття громадянства України. Розгляд таких звернень від громадян РФ припиняється до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Про це повідомили у Державній міграційній службі, коментуючи заяви про відмову українського громадянства співачці Юлії Юріній.

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Реакція міграційної служби

Після інформації з соціальних мереж, що співачка російського походження Юля Юріна отримала відмову в поданні заяви про набуття громадянства України, міграційна служба роз'яснила ситуацію.

Так, у відомстві розповіли, що 20 серпня 2024 року Рада ухвалила закон, який встановлює тимчасові обмеження для подання та розгляду заяв від громадян Росії для набуття громадянства України. Згідно з цим законом, прийняття та розгляд заяв про набуття громадянства України від громадян РФ припиняється до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

"Це означає, що до кінця вказаного періоду громадяни РФ не можуть звертатися із заявами про набуття українського громадянства, крім окремих категорій осіб", — наголосили у міграційній службі.

Хто може звернутися із заявою про набуття громадянства України

Наразі звернутися із заявою про набуття громадянства України можуть такі особи:

особи, які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, їх подружжя;

особи, які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, їх подружжя;

особи, які в установленому законодавством України порядку отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини двадцять четвертої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", їх подружжя;

неповнолітні діти, які мають законні підстави для набуття громадянства України.

Якщо ж особа не підпадає під ці винятки, подати заяву для набуття громадянства України наразі неможливо.

Скриншот допису Державної міграційної служби

Нагадаємо, у січні Юлія Юріна заявила, що не може отримати українське громадянство вже 12 років. За її словами, через це вона не може брати участь у численних благодійних заходах за кордоном на підтримку України.

Вже 27 лютого співачка заявила, що знову не могла отримати паспорт нашої країни. У відомстві зазначили, що їй потрібні ще деякі документи. Зокрема, вона повинна скласти іспити про знання історії України та конституції, а також отримати ще одну довідку від МЗС.