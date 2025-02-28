Юлия Юрина — реакция миграционной службы на скандал с гражданством

Певица Юлия Юрина. Фото: Instagram/yurina_yuyu

Верховная Рада в августе 2024 года приняла закон, который устанавливает временные ограничения для подачи и рассмотрения заявлений от россиян для приобретения гражданства Украины. Рассмотрение таких обращений от граждан РФ прекращается до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе, комментируя заявления об отказе украинского гражданства певице Юлии Юриной.

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Реакция миграционной службы

После информации из социальных сетей, что певица российского происхождения Юля Юрина получила отказ в подаче заявления о получении гражданства Украины, миграционная служба разъяснила ситуацию.

Так, в ведомстве рассказали, что 20 августа 2024 года Рада приняла закон, который устанавливает временные ограничения для подачи и рассмотрения заявлений от граждан России для приобретения гражданства Украины. Согласно этому закону, принятие и рассмотрение заявлений о приобретении гражданства Украины от граждан РФ прекращается до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

"Это означает, что до конца указанного периода граждане РФ не могут обращаться с заявлениями о приобретении украинского гражданства, кроме отдельных категорий лиц", — отметили в миграционной службе.

Кто может обратиться с заявлением о приобретении гражданства Украины

Сейчас обратиться с заявлением о приобретении гражданства Украины могут такие лица:

лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, их супруги;

лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, их супруги;

лица, которые в установленном законодательством Украины порядке получили вид на жительство в соответствии с частью двадцать четвертой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", их супруги;

несовершеннолетние дети, которые имеют законные основания для приобретения гражданства Украины.

Если же лицо не подпадает под эти исключения, подать заявление для приобретения гражданства Украины пока невозможно.

Скриншот сообщения Государственной миграционной службы

Напомним, в январе Юлия Юрина заявила, что не может получить украинское гражданство уже 12 лет. По ее словам, из-за этого она не может участвовать в многочисленных благотворительных мероприятиях за рубежом в поддержку Украины.

Уже 27 февраля певица заявила, что снова не могла получить паспорт нашей страны. В ведомстве отметили, что ей нужны еще некоторые документы. В частности, она должна сдать экзамены о знании истории Украины и конституции, а также получить еще одну справку от МИД.