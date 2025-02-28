Юлия Юрина — реакция миграционной службы на скандал с гражданством

Отказ в гражданстве Юлии Юриной — реакция миграционной службы
Верховная Рада в августе 2024 года приняла закон, который устанавливает временные ограничения для подачи и рассмотрения заявлений от россиян для приобретения гражданства Украины. Рассмотрение таких обращений от граждан РФ прекращается до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Об этом сообщили в Государственной миграционной службе, комментируя заявления об отказе украинского гражданства певице Юлии Юриной.
Реакция миграционной службы
После информации из социальных сетей, что певица российского происхождения Юля Юрина получила отказ в подаче заявления о получении гражданства Украины, миграционная служба разъяснила ситуацию.
Так, в ведомстве рассказали, что 20 августа 2024 года Рада приняла закон, который устанавливает временные ограничения для подачи и рассмотрения заявлений от граждан России для приобретения гражданства Украины. Согласно этому закону, принятие и рассмотрение заявлений о приобретении гражданства Украины от граждан РФ прекращается до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
"Это означает, что до конца указанного периода граждане РФ не могут обращаться с заявлениями о приобретении украинского гражданства, кроме отдельных категорий лиц", — отметили в миграционной службе.
Кто может обратиться с заявлением о приобретении гражданства Украины
Сейчас обратиться с заявлением о приобретении гражданства Украины могут такие лица:
- лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, их супруги;
- лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, их супруги;
- лица, которые в установленном законодательством Украины порядке получили вид на жительство в соответствии с частью двадцать четвертой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", их супруги;
- несовершеннолетние дети, которые имеют законные основания для приобретения гражданства Украины.
Если же лицо не подпадает под эти исключения, подать заявление для приобретения гражданства Украины пока невозможно.
Напомним, в январе Юлия Юрина заявила, что не может получить украинское гражданство уже 12 лет. По ее словам, из-за этого она не может участвовать в многочисленных благотворительных мероприятиях за рубежом в поддержку Украины.
Уже 27 февраля певица заявила, что снова не могла получить паспорт нашей страны. В ведомстве отметили, что ей нужны еще некоторые документы. В частности, она должна сдать экзамены о знании истории Украины и конституции, а также получить еще одну справку от МИД.
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