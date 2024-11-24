Графік відключення світла в Україні на завтра, 25 листопада

Відключення світла завтра — скільки черг запроваджує Укренерго
Відключення світла в Україні завтра, 25 листопада, діятиме з 14:00 до 20:00. Відомо, що обмеження будуть для однієї черги споживачів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 24 листопада.
Відключення світла 25 листопада
"Завтра, 25 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 14:00 — 20:00 — одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.
Причиною є пошкодження енергообʼєктів під час масованої російської атаки України 17 листопада.
В Укренерго наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — йдеться у повідомленні.
Людей також закликали не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли подачу світла відновлять.
Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що кошти, виділені на укриття для енергооб’єктів, були витрачені неефективно.
Також у ніч проти 19 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу понад 15,6 тисячі людей були без електропостачання.
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