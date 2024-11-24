График отключения света в Украине на завтра, 25 ноября

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине завтра, 25 ноября, будет действовать с 14:00 до 20:00. Известно, что ограничения будут для одной очереди потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

Читайте также:

Отключение света 25 ноября

"Завтра, 25 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 14:00 — 20:00 — одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

Причиной является повреждение энергообъектов во время массированной атаки Украины 17 ноября.

В Укрэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Людей также призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда подачу света восстановят.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что средства, выделенные на укрытие для энергообъектов, были израсходованы неэффективно.

Также в ночь на 19 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела более 15,6 тысячи человек были без электроснабжения.