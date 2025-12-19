Відео
Головна Новини дня Відключення світла — в Укренерго дали прогноз на завтра

Відключення світла — в Укренерго дали прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:00
В яких областях Україні завтра немає світла — графіки відключень
Енергетик на енергооб'єкті. Фото ілюстративне: Укренерго/Telegram

За даними Укренерго графіки відключення світла завтра, 20 грудня, діятимуть у всіх регіонах України. Причиною введення графіків вимкнення електроенергії є ракетні та дронові атаки Росії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у п'ятницю, 19 грудня. 

Читайте також:

Інформація про відключення

В усіх областях України завтра, 20 грудня будуть впроваджуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Відключення світла — в Укренерго дали прогноз на завтра - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — вказало Укренерго.   

Укренерго нагадує, що ситуація зі світлом може змінитись. А відключення за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках оператора системи розподілу електроенергії у регіоні. Також Укренерго закликає менше користуватись потужними електроприладами та ощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо, що ситуація зі світлом станом на ранок 19 грудня на Одещині залишається складною після нічних ударів по енергетичній інфраструктурі.  

Раніше ми також інформували, що через  відключення світла одним із найпопулярніших варіантів стають портативні зарядні станції — менші за генератори, але достатньо потужні.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
