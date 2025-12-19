Видео
Главная Новости дня Отключения света — в Укрэнерго дали прогноз на завтра

Отключения света — в Укрэнерго дали прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 20:00
В каких областях Украины завтра нет света - графики отключений
Энергетик на энергообъекте. Фото иллюстративное: Укрэнерго/Telegram

По данным Укрэнерго графики отключения света завтра, 20 декабря, будут действовать во всех регионах Украины. Причиной введения графиков отключения электроэнергии являются ракетные и дроновые атаки России.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в пятницу, 19 декабря.

Читайте также:

Информация об отключении

Во всех областях Украины завтра, 20 декабря будут внедряться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. 

Відключення світла — в Укренерго дали прогноз на завтра - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — указало Укрэнерго.

Укрэнерго напоминает, что ситуация со светом может измениться. А отключение по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах оператора системы распределения электроэнергии в регионе. Также Укрэнерго призывает меньше пользоваться мощными электроприборами и экономно потреблять электроэнергию.

Напомним, что ситуация со светом по состоянию на утро 19 декабря в Одесской области остается сложной после ночных ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее мы также информировали, что из-за отключения света одним из самых популярных вариантов становятся портативные зарядные станции — меньше генераторов, но достаточно мощные.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
