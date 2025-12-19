В каких областях Украины завтра нет света - графики отключений

Отключения света — в Укрэнерго дали прогноз на завтра
По данным Укрэнерго графики отключения света завтра, 20 декабря, будут действовать во всех регионах Украины. Причиной введения графиков отключения электроэнергии являются ракетные и дроновые атаки России.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в пятницу, 19 декабря.
Информация об отключении
Во всех областях Украины завтра, 20 декабря будут внедряться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — указало Укрэнерго.
Укрэнерго напоминает, что ситуация со светом может измениться. А отключение по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах оператора системы распределения электроэнергии в регионе. Также Укрэнерго призывает меньше пользоваться мощными электроприборами и экономно потреблять электроэнергию.
Напомним, что ситуация со светом по состоянию на утро 19 декабря в Одесской области остается сложной после ночных ударов по энергетической инфраструктуре.
Ранее мы также информировали, что из-за отключения света одним из самых популярных вариантов становятся портативные зарядные станции — меньше генераторов, но достаточно мощные.
