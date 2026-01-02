Відео
Відключення світла в Україні завтра — де будуть діяти графіки

Дата публікації: 2 січня 2026 18:46
Відключення світла в Україні 3 січня — як діятимуть графіки завтра
Відключення світла в місті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 3 січня, в більшості областях України. Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у пʼятницю, 2 січня.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 3 січня

У більшості регіонів будуть застосовувати графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго наголошують, що ситуацію в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування обмежень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про ситуацію в енергетиці після масованих російських атак.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує кіловат електрики для українців у 2026 році.

Україна Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
