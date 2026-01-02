Отключение света в Украине 3 января — как будут действовать графики завтра

Отключение света в Украине завтра — где будут действовать графики
Графики отключения света будут действовать завтра, 3 января, в большинстве областей Украины. Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 2 января.
Отключения света в Украине 3 января
В большинстве регионов будут применять графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.
