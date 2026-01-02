Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отключение света в Украине завтра — где будут действовать графики

Отключение света в Украине завтра — где будут действовать графики

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 18:46
Отключение света в Украине 3 января — как будут действовать графики завтра
Отключение света в городе. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света будут действовать завтра, 3 января, в большинстве областей Украины. Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 2 января.

Реклама
Читайте также:

Отключения света в Украине 3 января

В большинстве регионов будут применять графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о ситуации в энергетике после массированных российских атак.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит киловатт электричества для украинцев в 2026 году.

Украина Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации