Отключение света в Украине 3 января — как будут действовать графики завтра

Графики отключения света будут действовать завтра, 3 января, в большинстве областей Украины. Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 2 января.

Отключения света в Украине 3 января

В большинстве регионов будут применять графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о ситуации в энергетике после массированных российских атак.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит киловатт электричества для украинцев в 2026 году.