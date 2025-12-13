Відключення світла в Україні завтра, 13 грудня — графіки від Укренерго

Електрик. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Україні діятимуть завтра, 13 грудня, у більшості областях. Причиною є наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Відключення світла в Україні 13 грудня

У більшості регіонів застосовуватимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявляється за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали масового удару по енергетиці Одещини. У ДТЕК пояснили, коли можуть відновити світло.

Раніше кияни розповіли, як справляються з відключеннями світла.