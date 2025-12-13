Отключение света в Украине завтра, 13 декабря — графики от Укрэнерго

Отключение света в Украине — как завтра будут действовать графики
Графики отключения света в Украине будут действовать завтра, 13 декабря, в большинстве областей. Причиной являются последствия российских атак на энергетические объекты.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключения света в Украине 13 декабря
В большинстве регионов будут применять графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.
Напомним, в ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли массовый удар по энергетике Одесской области. В ДТЭК объяснили, когда могут восстановить свет.
