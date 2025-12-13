Отключение света в Украине завтра, 13 декабря — графики от Укрэнерго

Электрик. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Украине будут действовать завтра, 13 декабря, в большинстве областей. Причиной являются последствия российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отключения света в Украине 13 декабря

В большинстве регионов будут применять графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли массовый удар по энергетике Одесской области. В ДТЭК объяснили, когда могут восстановить свет.

Ранее киевляне рассказали, как справляются с отключениями света.