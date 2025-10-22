Відключення світла 23 жовтня - що відомо

Чоловік під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 23 жовтня, більшість областей України знову відчують наслідки енергетичної кризи. З 07:00 до 23:00 у країні запроваджуються погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.



Відключення світла 23 жовтня

Для побутових споживачів це означає, що світла може не бути одночасно до трьох черг, а промислові підприємства працюватимуть за графіками обмеження потужності.

У компанії наголошують: ці заходи тимчасові та спрямовані на стабілізацію енергосистеми.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" — додають у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ризик тривалих перебоїв з електропостачанням цієї зими. Експерти попереджають: у разі серйозних пошкоджень енергомереж відключення можуть тривати не просто години, а значно довше. Це своєю чергою може серйозно ускладнити роботу шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів.

Також ми розповідали, що восени 2025 року Росія активізувала удари по критично важливих об’єктах України, прагнучи залишити країну без електрики та опалення. У разі запровадження графіків відключень важливо мати надійний потужний повербанк, щоб зберегти зв’язок під час тривалих блекаутів.