Україна
Отключение света в Украине — как будут действовать графики завтра

Отключение света в Украине — как будут действовать графики завтра

Дата публикации 22 октября 2025 18:42
обновлено: 19:04
Отключение света 23 октября - что известно
Мужчина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 23 октября, большинство областей Украины снова почувствует последствия энергетического кризиса. С 07:00 до 23:00 в стране вводятся почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Отключение света в Украине — как будут действовать графики завтра - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 23 октября

Для бытовых потребителей это означает, что света может не быть одновременно до трех очередей, а промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения мощности.

В компании отмечают: эти меры временные и направлены на стабилизацию энергосистемы.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" — добавляют в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине растет риск длительных перебоев с электроснабжением этой зимой. Эксперты предупреждают: в случае серьезных повреждений энергосетей отключения могут длиться не просто часы, а значительно дольше. Это в свою очередь может серьезно осложнить работу школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Также мы рассказывали, что осенью 2025 года Россия активизировала удары по критически важным объектам Украины, стремясь оставить страну без электричества и отопления. В случае введения графиков отключений важно иметь надежный мощный повербанк, чтобы сохранить связь во время длительных блэкаутов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
