Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відключення світла в Україні — де діятимуть графіки завтра

Відключення світла в Україні — де діятимуть графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 22:04
Відключення світла в Україні 14 січня - графік Укренерго
Відключення світла в столиці. Фото: REUTERS

В середу, 14 січня, в Україні в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. А також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Відключення світла в Україні — де діятимуть графіки завтра - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла в Україні

Ці заходи пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися протягом доби. Час та обсяги відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також громадян закликають раціонально користуватися електроенергією у години, коли вона подається за графіком, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розкрив, яка ситуація із енергетикою в регіоні після атак росіян.

А експерт щодо енергетики Станіслав Ігнатьєв пояснив, чи будуть посилені відключення світла в Києві цього тижня.

сфера енергетики Укренерго відключення світла світло енергетики
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації