Відключення світла в Україні 14 січня - графік Укренерго

Відключення світла в Україні — де діятимуть графіки завтра
В середу, 14 січня, в Україні в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. А також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.
Про це повідомляє Укренерго в Telegram.
Ці заходи пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися протягом доби. Час та обсяги відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Також громадян закликають раціонально користуватися електроенергією у години, коли вона подається за графіком, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
