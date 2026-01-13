Відключення світла в Україні 14 січня - графік Укренерго

Відключення світла в столиці. Фото: REUTERS

В середу, 14 січня, в Україні в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. А також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Відключення світла в Україні

Ці заходи пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися протягом доби. Час та обсяги відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також громадян закликають раціонально користуватися електроенергією у години, коли вона подається за графіком, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розкрив, яка ситуація із енергетикою в регіоні після атак росіян.

А експерт щодо енергетики Станіслав Ігнатьєв пояснив, чи будуть посилені відключення світла в Києві цього тижня.