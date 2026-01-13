Видео
Главная Новости дня Отключение света в Украине — где будут действовать графики завтра

Отключение света в Украине — где будут действовать графики завтра

Дата публикации 13 января 2026 22:04
Отключение света в Украине 14 января - график Укрэнерго
Отключение света в столице. Фото: REUTERS

В среду, 14 января, в Украине во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. А также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Отключение света в Украине

Эти меры связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение суток. Время и объемы отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также граждан призывают рационально пользоваться электроэнергией в часы, когда она подается по графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, председатель Одесской ОГА Олег Кипер раскрыл, какая ситуация с энергетикой в регионе после атак россиян.

А эксперт по энергетике Станислав Игнатьев объяснил, будут ли усиленные отключения света в Киеве на этой неделе.

сфера энергетики Укрэнерго отключения света свет энергетики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
