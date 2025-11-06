Де вимикатимуть світло сьогодні в Україні

Відключення світла — де вимикатимуть електроенергію сьогодні
У четвер, 6 листопада, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Електроенергію можуть вимикати у періоди з 08:00 до 22:00.
Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.
Де вимикатимуть світло 6 листопада
У четвер, 6 листопада, у Міністерстві енергетики розповіли про ситуацію в енергетичній системі України.
За даними Міненерго, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Сьогодні з 08:00 до 22:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на зараз графіки погодинних відключень діють у більшості областей.
У відомстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Адже це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
