Україна
Головна Новини дня Відключення світла — де вимикатимуть електроенергію сьогодні

Відключення світла — де вимикатимуть електроенергію сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 11:14
Оновлено: 11:14
Де вимикатимуть світло сьогодні в Україні
Чоловік зі свічкою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 6 листопада, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Електроенергію можуть вимикати у періоди з 08:00 до 22:00.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.

Де вимикатимуть світло 6 листопада

У четвер, 6 листопада, у Міністерстві енергетики розповіли про ситуацію в енергетичній системі України.

За даними Міненерго, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні з 08:00 до 22:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на зараз графіки погодинних відключень діють у більшості областей.

У відомстві закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Адже це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Відключення світла
Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
